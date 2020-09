Ina Adema beëdigd als nieuwe commissaris van de Koning van Brabant

Adema is de eerste VVD’er die door de provincie Noord-Brabant gekozen wordt als commissaris van de Koning. Ze is geboren in Amsterdam, getogen in Brabant. Ze studeerde rechten in Groningen en Göttingen, en is sinds haar twintigste lid van de VVD. Na haar studie ging ze aan de slag als bedrijfsjurist in Deventer. Twee jaar later werd ze wethouder en lid van het hoofdbestuur van de VVD.