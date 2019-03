Inburgeringscursus carnaval voor 'Bovensloters'? ‘Toch niet zo'n goed idee’

Brabantse High Friet gaat viral: ‘Boekingen stromen binnen’

26 maart DIEDEN - Het bestaat eigenlijk al een jaar of twee, maar het bedrijf In Alle St(r)aten uit het Brabantse Dieden vliegt vanwege hun High Friet-buffet plots het hele internet over. De mail loopt vol met boekingen, de telefoon staat roodgloeiend.