Indy wil haar bij Stint-drama overleden zusjes Nina en Liva ‘trots maken en laten zien dat je blij kan zijn’

Opnieuw raadsvra­gen over vrachtwa­gen­ver­bod Waal­re-dorp

WAALRE - De raadsfractie van Zelfstandig Waalre ‘14 (ZW14) maakt zich zorgen over het meest recente onderzoek naar een vrachtwagenverbod in Waalre-dorp. In dat onderzoek werd gesteld dat een vrachtwagenverbod instellen in de dorpskern erg lastig wordt.