Ineens staat het Cuijkse atletiektalent Lisanne Schapendonk oog in oog met de sterren

Nieuwe staking van buschauf­feurs in Brabant: slechts 10 procent van de bussen rijdt

De landelijke staking in het streekvervoer krijgt op vrijdag een vervolg. Daardoor rijdt in Brabant maar tien procent van de bussen. Dat is een veel lager aantal dan in de rest van het land, waar minimaal 35 procent tot ruim de helft van de bussen ondanks de staking doorrijdt.