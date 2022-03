Ingeborg uit Mill helpt jonge Oekraïense kunstenaars: ‘Koop hun werk’

Nieuwsover­zicht | Rijschool­hou­ders verhogen tarief vanwege brandstof­prij­zen - Maanden cel voor steenrijke vastgoed­han­de­laar

Dat de brandstofprijzen door het dak gaan is voor consumenten vervelend, maar ook voor rijschoolhouders die dagelijks de auto vol moeten gooien met diesel of benzine. Ze worstelen met het doorvoeren van prijsstijgingen. En vastgoedhandelaar Roger Lips is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel. In Veldhoven verwoestte een brand een woning en in Oirschot is een overleden persoon gevonden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.

21 maart