Ingebroken in huis van overleden vrouw tijdens begrafenis: 'Echt respectloos'

De inbrekers maken echter niks buit. ,,Zaterdag is mijn moeder overleden en toen hebben we alle kostbare spullen eruit gehaald. De inbrekers hebben alles overhoop gehaald, het lijkt alsof ze specifiek gezocht hebben naar bepaalde spullen. Er stond alleen niks meer binnen, dat is ons geluk geweest.''



Als klap op de vuurpijl blijkt er tijdens de begrafenis ook nog ingebroken te zijn bij een familielid in Steenbergen. Vandaar de politiehelikopter. Ook daar werd niks buitgemaakt, want de politie wist één van de inbrekers snel in de kraag te vatten. Hij werd bij de aanhouding gebeten door een politiehond.