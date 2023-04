Ingestort Altenastaete krabbelt op na ultieme reddingspoging: ‘Vlag kan bijna uit’

UPDATE Advies verkenner Brabant: BBB en VVD samen met linkse partijen

DEN BOSCH - De Boer Burger Beweging (BBB) en VVD moeten het in Brabant zoeken in een samenwerking over links, met GroenLinks en PvdA, om tot een nieuwe coalitie te komen. Dat adviseert verkenner Sacha Ausems.