Inhaalzorg? Plan voor opereren in het weekend dreigt nu al te sneuvelen

In Herinnering Vijftien jaar na zijn dood is Eindhoven­se theaterco­ry­fee Ton de Jong niet vergeten: in de trein bedacht hij hele shows

17 oktober EINDHOVEN - Vergeten is hij allerminst. De rasechte Eindhovenaar Ton de Jong inspireerde en motiveerde tot op de dag van vandaag, en verdient het om nog eens in de spotlights gezet te worden, zegt zijn dochter Wendy. De oprichter van Lichtstad Revuetheater overleed vijftien jaar geleden aan kanker, aan de vooravond van de laatste show die hij had gemaakt: ‘Jewels of the World’.