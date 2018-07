Innige felicitatie van Jeroen voor Kraantje en van wie is eigenlijk deze mooi opgemaakte prinses?

Nieky feest op Wish

Kickbokser Nieky Holzken uit Helmond vierde zaterdag een feestje in de zon bij festival Wish in Beek en Donk. Dat deed hij zo te zien met zijn vrouw Nathellie en een bevriend stelletje.

@wishoutdoor was top Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 1 Jul 2018 om 0:28 PDT

Het publiek gaat los bij een optreden van Gers Pardoel uit Kaatsheuvel zaterdag op zijn nieuwe nummer 'Hold up'. Te zien is hoe tientallen kinderen staan te springen samen met de zanger op het nummer wat pas één dag uit is. En daar is hij natuurlijk trots op.

Wanneer “Hold Up” 1 dag uit is en iedereen doet mee... 🔥🔥🔥🔥🔥 @mennoboomin Een foto die is geplaatst door null (@gers_pardoel) op 1 Jul 2018 om 1:08 PDT

Innige felicitatie van Jeroen voor Kraantje

Acteur Jeroen van Koningsbrugge uit Roosendaal feliciteert zanger en rapper Kraantje Pappie met zijn 32-jarige verjaardag. En dat doet hij met een hele dikke, liefdevolle knuffel.

#Gefeliciteerd @kraantjepappie #32jaar #doemaar #sindseendagoftwee Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 1 Jul 2018 om 1:23 PDT

De dochter van Jordy Croux, voetballer bij Willem II, is vandaag jarig. Ze wordt vier jaar en is zo te zien op de foto helemaal in de wolken met haar mooie schmink. 'Gelukkige verjaardag lieve schat', schrijft Croux bij de foto.