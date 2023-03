Inspiratie opdoen op de WeddingFair in Fijnaart: ‘Het gaat toch een keer kriebelen’

Sum­ma-studenten marcheren van Zeeland naar Eindhoven voor veteranen: ‘Een betekenis­vol­le week’

EINDHOVEN – In vier dagen 200 kilometer afleggen om aandacht (en geld) te vragen voor veteranen die PTSS hebben opgelopen. Een groep leerlingen van het Summa College is klaar voor hun ‘Boots on the Ground’. Vrijdag worden ze strompelend terug in Eindhoven verwacht.