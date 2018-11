Inspiratie voor je Sint-cadeau nodig? Dit zijn de populairste online bestellingen

2. Baby Born - 48.95 euro - De ‘Soft Touch’ meisjesvariant is het meest geliefd onder de poppen. Het is voor het eerst dat de ‘huid’ van een Baby Born ook echt zacht aanvoelt, en niet hard als plastic. Ook de armpjes zijn nu beweeglijker, belooft de fabrikant. Een ouderwetse pop in een modern jasje.



3. L.O.L. bal - 14,95 euro - Ouders die dit cadeau voor hun zoon of dochter kopen moeten mogelijk eerst opzoeken wat het precies is. Het gaat om een capsule met een schil eromheen, die laagje voor laagje af te pellen is. Er zit ook een ‘spionage-element’ in, in de vorm van draaislotjes die gekraakt kunnen worden met een code. Er zijn meerdere varianten, maar de Eye Spy Under Wraps-bal staat in de top van meest verkochte cadeaus.



4. Monopoly Valsspelers-editie - 39,95 euro - Normaal verboden, nu de norm: je mag lekker valsspelen tijdens dit Monopoly-spel. Pas alleen op dat je tegenstanders je niet betrappen.



5. GraviTrax Starter Set - 49,99 euro - Simpel gezegd: een interactieve knikkerbaan. Je kunt er een heel parcours van maken. Let wel op: het gaat hier alleen om het basispakket. Als kinderen hun baan willen uitbreiden, moeten ze allerlei sets bijkopen.