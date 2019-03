Installatie provinciehuis: Statenleden nu echt begonnen

Liefst 29 van de 55 leden zijn nieuw in de Provinciale Staten. Twaalf van die Statenleden komen uit Zuidoost-Brabant. Dat is relatief weinig; vier minder dan in de vorige periode. De kleine fracties van 50Plus en PvdA hebben relatief het hoogste Brainport-gehalte. Het CDA is met drie Statenleden uit de regio hofleverancier. Bij nieuwkomer FvD is Zuidoost-Brabant niet vertegenwoordigd; het geografische zwaartepunt van die fractie ligt vooral in West-Brabant.