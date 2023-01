International Moerdijk Cup groter dan ooit: topclubs uit hele wereld willen in Zevenbergen voetballen

Dennis de Raad, samen met Jeroen Snuverink de drijvende kracht achter de organisatie, is nu al in z’n nopjes. Het duurt nog ruim een half jaar voordat het zover is, maar eigenlijk weet de Zevenbergenaar nu al dat de vierde editie van het toernooi een succes wordt.

Mond-tot-mondreclame

Een teken dat het toernooi staat, vindt De Raad. ,,We staan op de kaart, dat is wel duidelijk. Volgens mij doet de mond-tot-mondreclame z’n werk.” Snuverink: ,,Ze weten steeds ons beter te vinden. In het verleden benaderen wij zelf teams, nu krijgen we mails. Ze komen spontaan bij ons uit. Een leuke ontwikkeling. Dat geeft aan dat het een toernooi is dat z’n weg heeft gevonden in het circuit, zonder dat we zelf extra publiciteit genereren.”