Internationale Dag van de Vermisten: de meest spraakmakende vermissingen uit Brabant

Dit bier schenken horecaza­ken in jouw gemeente het liefst

9:48 In grote delen van het land is Heineken het biertje dat horecazaken het vaakst als hoofdmerk tappen, terwijl veel andere Nederlandse pilsmerken vooral in de buurt van de eigen brouwerij het best verkrijgbare biermerk zijn. In Brabant zijn Bavaria, Heineken, Dommelsch en het Belgische Jupiler de meest geschonken biermerken.