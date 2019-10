Internationale dag van het handen wassen: wat zijn feiten en wat zijn fabels?

Iedereen is weer anders. Waar de één naar smetvrees neigt, denkt de ander niet eens na bij iedere trapleuning die hij of zij aanraakt. Maar handen wassen is belangrijk, want via de handen worden er tal van bacteriën doorgegeven. Hetzelfde geldt voor het wassen van je handdoeken. Want ook die kunnen een bron van bacteriën worden.