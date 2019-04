Internationale Dag van het Kinderboek leeft niet echt in Nederland: ‘Hier zijn het hele jaar door al veel activiteiten’

In Nederland kennen we de Kinderboekenweek, die ieder jaar eind oktober wordt gehouden. Maar elk jaar op 2 april vindt ook de Internationale Dag van het Kinderboek plaats. In tegenstelling tot de Kinderboekenweek een redelijk onbekend fenomeen, althans in Nederland.

,,Van uitgevers hoor ik daar ook niets over", zegt Annelies Harzing van De Kinderboekentuin in Breda, zelf niet bekend met de dag. Om daar met een lach aan toe te voegen: ,,Maar voor mij is het altijd de dag van het kinderboek.” Ondanks de afnemende belangstelling voor lezen zijn er nog altijd ouders die lezen heel belangrijk vinden, merkt ze. Maar ook professionals besteden steeds meer aandacht aan lezen. ,,Scholen, kinderopvangcentra, bibliotheken gaan daar steeds meer mee aan de slag, zodat kinderen veel meer worden ondergedompeld in lezen.” Keuze is er in ieder geval volop. ,,Wat je steeds meer ziet zijn graphic novels, boeken waar door de tekst heen heel veel tekeningen staan. ,,Die worden heel veel gekocht. Die tekeningen zitten vol met grappen.”

Hans Christiaan Andersen

Om de Internationale Dag van het Kinderboek te vieren is gekozen voor 2 april, de geboortedag van de beroemde Deense verhalenverteller Hans Christiaan Andersen (1805-1875). Wie kent niet zijn sprookjes Prinses op de Erwt, De Kleine Zeemeermin, en Het meisje met de zwavelstokjes?

Quote Hij is breed bekend, net als de gebroeders Grimm. Alleen heeft Andersen alle verhalen zelf geschreven. Helma van Lierop, hoogleraar jeugdliteratuur Tilburg University

Dat voor de geboortedag van de Deen is gekozen, is niet zo vreemd. ,,Andersen is een van de bekendste schrijvers van sprookjes", zegt Helma van Lierop, de enige hoogleraar jeugdliteratuur in Nederland, aan Tilburg University (,,Helaas wel ja."). ,,Zijn verhalen zijn wereldwijd bekend, net als die van de gebroeders Grimm. Alleen heeft Andersen alle verhalen zelf geschreven. De gebroeders Grimm hebben verhalen verzameld en bewerkt.”

IBBY

De dag is een initiatief van IBBY International (International Board on Books for Young People), aldus Van Lierop. ,,Het is de bedoeling dat elk jaar een land sponsor is van de dag en een thema kiest. Dit jaar is Litouwen sponsor en is het thema ‘Many cultures, one story’. Een schrijver uit dat land schrijft een boodschap voor kinderen. Een Litouwse schrijver heeft dit jaar gekozen voor ‘Books help us to slow down’. De bedoeling is wereldwijd de aandacht voor het kinderboek en liefde voor lezen te stimuleren. Maar bij ons leeft het minder, hier zijn het hele jaar door al veel activiteiten rond kinderboeken.”

Desondanks doet Nederland het naar verhouding niet zo heel goed als het gaat om het lezen door kinderen. Dat blijkt uit PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), een internationaal onderzoek naar leesprestaties onder kinderen. Van Lierop: ,,Vooral de Scandinavische landen doen het goed. In Nederland zie je een dalende trend. Tussen 2001 en 2016 is Nederland van de zevende naar de veertiende plaats gezakt. Pabo-studenten lezen volgens onderzoek zelf ook weinig kinderboeken, en zo kom je in een vicieuze cirkel.”