Internetsensatie Yordi uit Breda doet mee aan Lang Leve de Liefde: 'Dit prik ik niet'

Yordi werd in 2018 in één klap een bekende Nederlander, nadat hij in het centrum van Breda werd geïnterviewd voor het YouTube-programma Bram In De Buurt van radiozender SLAM!. “Djordie!”, roept de Bredanaar in de microfoon als Bram Krikke zijn naam vraagt. “Griekse Y en dan O-R-D-I.”

Filmpje gaat viral

Wanneer programmamaker Bram hem vraagt of hij een vriendin heeft, loopt Yordi weg met een smoes. Hij doet alsof hij wordt gebeld en direct moet gaan. Het leverde een hilarische video (zie hieronder) op en Yordi ging viral. Wij kunnen ons voorstellen dat Yordi na zijn hilarische deelname aan Lang Leve de Liefde nog meer herkend wordt op straat.

Deelname aan Lang Leve de Liefde

Yordi zoekt iemand met wie hij de dag goed kan beginnen en eindigen. “Ik ben heel mijn leven single, maar ready to bingo”, roept hij enthousiast in het programma. In de afleveringen van maandag 28 augustus en dinsdag 29 augustus deelt Yordi de liefdesvilla met Cora (20) uit Tilburg. Opvallend: zij herkent de Bredanaar direct. “Het is die ene Yordi”, appt Cora naar haar vriendin Zoey.

Badmintonnen en koken

Na de kennismaking besluiten Yordi en Cora naar buiten te gaan voor een potje badminton en babbelen verder. Op dat moment lijkt de klik goed en kan het duo met elkaar lachen. Dat verandert wanneer ze dineren in de avond. De rolverdeling is duidelijk; Cora kookt en Yordi steekt ‘romantisch’ de kaarsjes aan.

Toch valt het eten niet in de smaak bij de Bredanaar. Hij zegt de spaghetti lekker te vinden, maar gooit het daarna in de vuilnisbak. “Dit prik ik niet”, zegt hij. Cora is op dat moment in de badkamer en heeft niets in de gaten. “Het was lekker hoor”, zegt Yordi tegen Cora als zij terugkomt.

Pijnlijk afscheid

Yordi besluit die nacht op de bank te slapen. “Ik vind het respectvol tegenover jou om alleen te slapen”, zegt hij. De Bredanaar maakt de volgende ochtend een ontbijt voor zijn match en brengt het naar haar bed. Zelf ontbijt hij beneden en roept hardop wat zijn plan is met Cora. “Dit wordt niks.” Gelukkig voor hem denkt Cora er ook zo over en na een gesprek gaan ze op een ongemakkelijke en wat pijnlijke manier uit elkaar.

Ben je benieuwd naar de hele (hilarische) date tussen Yordi en Cora ging? De afleveringen kijk je hier terug.

