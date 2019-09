Inzamelingsactie om keuken te vervangen waar Megan werd omgebracht

Het 15-jarige meisje werd enkele weken geleden in haar ouderlijk huis in Breda doodgestoken door een 16-jarige klasgenoot. ,,Elke morgen na het wakker worden weer het besef dat Megan er niet meer is. De leegte en het verdriet dat ze ervaren, is voor niemand te bevatten”, schrijven de vrienden in een brief. Maar naast het verlies van hun dochter Megan dreigt er voor ouders Sandra en Leo nu ook een financiële strop.