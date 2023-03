Iryna Kravchenko wist haar schilderijen met veel moeite uit Kiev te krijgen, nu zijn ze te zien in Den Bosch

Kerktuin in Katwijk krabbelt op na natuurge­weld, boom krijgt zegen van pastoor

Of het verzekeringswerk was? Nee. Probeer maar eens een boom te verzekeren. Laat staan vijf. Of de schade groot was? Ja. 40.000 euro moest het bestuur van de Martinuskerk in Katwijk afrekenen om de door een korte maar hevige storm getorpedeerde bomen in de tuin bij de kerk weg te laten halen en de bodem te herstellen.