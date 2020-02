Is de wolf na 120 jaar écht terug in Brabant? ‘Sinds dode schapen geen signalen meer’

Ja, het wás een wolf in Boekel en Venhorst. Maar of het roofdier zich na 120 jaar afwezigheid definitief in Brabant heeft gevestigd, valt (nog) niet te zeggen. Ook is niet duidelijk of het om één of verschillende wolven ging. Het bij de kadavers afgenomen DNA wordt nog verder onderzocht door Bij12, de instantie die zich bezighoudt met schade aan flora en fauna. Binnen enkele maanden wordt door het vergelijken van het DNA pas bekend welke wolf (of wolven) precies de ‘dader’ was.