Is jouw Sint-surprise zo mooi dat je hem met heel Brabant wilt delen? Stuur 'm naar ons op!

Kerstbomen Henk krabbelt op na slechte prognose en verwelkomt het leven

9:40 SPRUNDEL - Henk de Graaf (62) werd een bekend man door zijn kerstbomenactie van december vorig jaar. Doodziek als hij was, probeerde hij met de verkoop van kerstbomen zijn penibele financiële situatie wat te verlichten. En dat werkte: hij verkocht 900 bomen vanuit zijn Sprundelse achtertuin en kreeg honderden steunbetuigingen vanuit het hele land. Ondanks zijn slechte prognose is Henk opgekrabbeld en zelfs weer een beetje aan het werk. ,,Er is altijd hoop.”