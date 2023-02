Jaar na de windvlaag en gewonden: Opblaasbare finishboog moet voor veilige Knakworstrennen zorgen

‘Rust zacht, kleinste brandweer­man’: Dil­sen-Stok­kem neemt emotioneel afscheid van Nox (3)

In de goedgevulde Sint-Martinuskerk in Dilsen-Stokkem werd zaterdag afscheid genomen van Nox Geurts (3), die sinds mei vorig jaar vocht tegen een zeldzame hersentumor. Samen met zijn familie kwam het kistje van de kleine strijder aan in een brandweerwagen met loeiende sirenes: een schouwspel dat niemand onberoerd liet. Met een hele hoop brandweermannen aan zijn zij, ging zijn emotionele plechtigheid van start: “Je mama blijft achter met een bloedend hart.”