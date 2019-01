Jaarwisseling vol incidenten in Zuidoost-Brabant: mishandeling, steekpartij, explosie en branden

overzichtHet was een jaarwisseling met de nodige incidenten in Zuidoost-Brabant. Naast de nodige branden vond er in Eindhoven een mishandeling plaats en raakte er iemand gewond bij een steekpartij.

De politie, ambulancemedewerkers en de brandweer spreken over een drukke jaarwisseling. De hulpdiensten werden tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur zo’n 3150 keer gealarmeerd via het P2000-netwerk, bijna de helft meer vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van de website Alarmeringen.nl. Via het P2000-netwerk worden politie, brandweer en ambulance opgeroepen bij incidenten. Ook Zuidoost-Brabant werd opgeschrikt door de nodige incidenten.

Explosie na ongeluk met vuurwerk

Aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven heeft er een explosie plaatsgevonden. De oorzaak is waarschijnlijk een ongeluk met vuurwerk, meldt de politie. De schade is groot, maar er is niemand gewond geraakt.

Steekincident

Op de Moreelselaan in Eindhoven raakte een man gewond bij een steekpartij. Er is vrij snel een verdachte aangehouden door de politie.

Mishandeling

Ook diep in de nacht ging het mis in een parkeergarage in Eindhoven waar een man is mishandeld. Een politiewoordvoerder ter plaatse sprak over een ‘serieuze mishandeling’.

Flinke branden

Volledig scherm © Lilian Dominicus In een flatgebouw in Geldrop brak omstreeks 1.00 uur brand uit. De bewoners moesten het gebouw zelfs verlaten. Tenminste vier appartementen zijn beschadigd geraakt. Aan de Torenallee in Eindhoven raakte een appartement verwoest bij een snelle uitslaande brand.

Autobranden

En ook in Zuidoost-Brabant autobranden. De brandweer moest onder meer drie keer uitrukken naar de Roostenlaan. Aan de Hemelrijksestraat in Helmond brandde een auto uit.