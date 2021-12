Jacques van Gerven uit Valkenswaard winnaar Brabantse Gedichtenwedstrijd

LITH - Jacques van Gerven uit Valkenswaard heeft zaterdag met zijn gedicht ‘Kerstbroek’ de finale gewonnen van de Brabantse Gedichtenwedstrijd. Het evenement ontstond vijfentwintig jaar geleden tijdens ‘Ravenstein bij Kaarslicht’, vervolgens verhuisde het naar Boxmeer, en de laatste drie jaren vinden de finalisten zich terug in Cultureel Centrum De Snoeck in Lith.

Lithenaar Noud Bongers is deze middag de presentator én een van de organisatoren: “Brabantse amateurdichters worden elk jaar uitgenodigd om een kerstgedicht in het dialect van de eigen streek of plaats te schrijven. Van de veertig ingezonden gedichten zijn er na voorselectie twintig overgebleven en die worden vanmiddag voorgedragen door de dichters zelf en beoordeelt door een driekoppige jury.”

De inzendingen komen dit jaar zoals gebruikelijk uit alle hoeken van de provincie Brabant. Eén voor één beklimmen de deelnemers het podium en lezen met verve hun dichtwerk voor. De een is wat korter van stof dan de ander, maar bijna allemaal hebben ze een mooie clou en cadans in hun dialectische woordkeuze.

Noch Limburgs, noch Brabants dialect

Medeorganisator van deze middag Annette Raemaekers zit achterin de zaal mee te genieten. Ze komt uit Limburg, woont al heel lang in Lith, maar spreekt noch Limburgs, noch Brabants dialect. Hoe ze dan in de organisatie van deze wedstrijd komt? Ze moet er zelf om lachen: “Ik vind het vooral heel mooi klinken”.

Noud Bongers is een tevreden man. “Dialect leeft in Brabant. Meer dan zeventig procent van de mensen spreekt het in meer of mindere mate. En op de Universiteit van Tilburg is sinds jaren een hoogleraar Brabantse dialecten actief.” Hij vindt het keisunt dat Omroep Brabant niet aanwezig is om verslag te doen van deze middag. “Ons evenement zou niet passen in het format van Omroep Brabant. Die heeft als doelgroep mensen tussen de dertig en veertig jaar. Maar ondertussen wel volop reclame voor trapliften en luiers voor volwassenen maken”, merkt hij onder hilariteit van het publiek fijntjes op.

Burgemeester Wobine Buijs heeft graag tijd gemaakt om deze middag de prijswinnaars persoonlijk te feliciteren. Zelf geboren in Tilburg sprak ze de eerste acht jaren van haar leven ook dialect. “Toen verhuisde ons gezin naar Bussem en in ‘t Gooi werd je gepest als je dialect sprak, dus dat leerde ik maar snel af. Spreken kan ik het niet meer, maar verstaan doe ik bijna alles”.

Na een korte beraadslaging is de jury eruit. De derde prijs is voor Loek van Laarhoven met Feliz Navidad, de tweede gaat naar Mientje Wever met Van dissen tied. Maar de winst gaat, evenals vorig jaar, naar Jacques van Gerven uit Valkenswaard met zijn gedicht Kerstbroek.

Volledig scherm Winnaar Jacques van Gerven. © Frans van den Bogaard

Hieronder het winnende gedicht Kerstbroek van Jacques van Gerven

Kerstbroek

D’n haon krèèijt

de vruuge mèèrge

de slòpkammer binne.

Gedraoge dur ’t

schimmerig schènsel

van ’t nááchtlèmpke,

dwarrelt z’n waozig zicht

regelrèècht

nur de leeg plek

wor heur sloffe altijd stonde.

Verdriet is daor

in de vloer gekrope.

Net as in de broek

die ze ’n jaor geleeje

nog vur ‘m

umgezeúmd had,

en die hij zummetéén

vur d’n urste keer

wir òn zal trekke.

“Oew kerstbroek”, had ze gezeed.

Vandaog komme de keinder.

Hij zal zegge

dè alles góed gòt,

dè ze zich um hum

gin zùrge hoeve te maoke.

Volledig scherm Burgemeester Wobine Buijs reikt de eerste prijs uit aan Jacques van Gerven uit Valkenswaard. © Frans van den Bogaard