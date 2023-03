Jan Broeders was verknocht aan ‘zijn’ dorp Waspik: oud-raadslid en verenigingsman overleden

Live te volgen: komt de visarend weer op 26 maart naar de Biesbosch?

DRIMMELEN - Sinds zondag staat de webcam weer aan aan bij het visarendnest in de Biesbosch. Mensen kunnen live meekijken naar de terugkeer van de visarenden naar het natuurgebied. De kans is groot dat de eerste arend op 26 maart in beeld komt.