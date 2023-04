Jan en Mieke staan te springen om zonnepanelen, maar mogen niet: ‘Heusden, kom ons tegemoet’

Een 58-jarige schietsa­lon en een 99-jarige schommel: de nostalgi­sche kermis is weer in Roosendaal

ROOSENDAAL – Het kabaal is haast niet te verdragen. De uitlaatgassen prikken in je neus en je wordt horendol van het rondjes draaien met je hoofd. En toch blijf je kijken naar The Lucky Daredevils. De kermisartiesten Mavin en Raoul rijden met hun motoren op hoge snelheid rondjes tegen de steile wand. The Wall of Death.