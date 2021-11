Jan mishandelde zijn vrouw: ‘Ik trok haar aan haar haren door de woonkamer’

Een Brabants geluid in elke gemeente: CDA gaat verkiezin­gen in met jonge mensen en knipoog naar carnaval

OSS/DEN BOSCH - Elf lokale CDA-lijsttrekkers in Brabant slaan de handen ineen voor een gezamenlijke campagne richting de verkiezingen in maart. Opmerkelijk, want die verkiezingen draaien toch echt om de gemeenteraad, niet om de provincie. Het grote doel: de christendemocraten een jonger, frisser en progressiever gezicht geven.

