Jarenlange ontucht met meisje (nu 15) of niet, banden binnen familie zijn totaal verscheurd

Deurnenaar ontkent dat hij vrouwen aanrandde in zijn eettent; ‘Je hebt een stukje van me afgepakt dat ik niet had willen afgeven’

DEURNE - Had de eigenaar van een eettent in Deurne twee keer een jonge vrouw aangerand in zijn zaak? De officier van justitie denkt van wel en eist een werkstraf. Zijn advocaat denkt van niet en vraagt vrijspraak.