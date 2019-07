Jarige Guido Weijers plots 30 jaar ouder en Sylvie Meis deelt bikiniplaat

Toen en Nu Fort Oranje, van drukke camping naar braaklig­gend terrein

29 juli RIJSBERGEN - Ooit was het een florerende camping, maar van dat alles is niets meer te zien. Oude satellietfoto’s geven een verrassende kijk op de voormalige camping Fort Oranje in Rijsbergen. Deze zomer nemen de Brabantse kranten een aantal plekken met satellietfoto’s onder de loep. Deze week Fort Oranje, de camping die landelijk bekendheid kreeg door een tv-programma en later gedwongen werd gesloten.