Jazz Inside is dé nieuwe jazzclub van zeven Bergse vrienden: 'We doen het vrijwillig'

Kleddernat­te Koningsdag: juist de afwezige Willem II’ers krijgen de meeste aandacht

Willem II heeft de jaarlijkse Koningsdag niet kunnen opluisteren met een oefenzege op Sparta. De Rotterdamse eredivisionist won in het Tilburgse hondenweer met 0-3. Mede door die domper ging het rondom de officieuze seizoensopening van de Tricolores vooral over spelers die nóg niet - of niet méér - op het veld stonden.