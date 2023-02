Je kunt niets doen, maar je móét iets doen: hoe Cuijk in actie komt voor Turkije

Aardbevingen in Turkije en Syrië maakten al duizenden slachtoffers. In Cuijk komt de Turkse gemeenschap in actie. Hoewel, Cuijk? ,,Iedereen doet mee, man.”

Het was die ene regel in de appgroep Galatasaray waardoor hij wist: ik moet iets doen. Mehmet Postaci (26) groeide op in Cuijk, woont in Nijmegen, dient de Nederlandse Spoorwegen in zo ongeveer het hele land als hoofdconducteur, en in gedachten is hij ook altijd een beetje in Turkije.

In de uren na de eerste aardbeving maandag belde hij zijn oom in Gaziantep, die machtige stad waar hij ieder jaar wel eens door de straten wandelt. Op de achtergrond schreeuwden plotseling zijn neefjes.

Dat was de tweede beving, 7.5 op de schaal van Richter.

‘Niet voor de tv gaan zitten huilen’

Postaci’s familie woont in Gaziantep, maar met een groep supporters deelt hij die ene passie voor die ene vereniging uit Istanboel. ,,Waar Galatasaray is, daar zijn wij.” Ze praten over voetbal, over volleybal en basketbal, maar ook over het Suikerfeest en het offerfeest. Over het leven.

Natuurlijk deelden ze maandag meteen ook dat gevoel van hulpeloosheid, na de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat die duizenden mensen het leven zouden kosten, was nog niet bevestigd, al kon het niet anders dan rampzalig uitpakken. Zijn eigen familie was ongedeerd. Dat wel. Gelukkig.

En toen was er dus dat appje. Jonge mannen onder elkaar. ,,We moeten niet alleen voor de tv gaan zitten huilen.”

Pizza’s bakken

Inderdaad, dacht Mehmet Postaci. ,,What the fuck.” Samen met zijn vrienden, met buren, met mensen in Cuijk en Nijmegen en Den Haag en Amsterdam zocht hij naar ‘humanitaire spullen’ die ze in Turkije goed kunnen gebruiken. Kleren, dekens, luiers: alles.

Ze haalden het op met een busje. En nog een busje, want ook bij pizzeria Istanboel in Cuijk hadden ze ervan gehoord. Zo gaan die dingen, want Cuijk kent een grote Turkse gemeenschap. ,,Het is een rollercoaster, man.”

Quote Gisteren had ik het even koud, maar meteen dacht ik: in Turkije is het onder nul. En de mensen leven in een tentje. Of buiten. Krijg er tranen van in mijn ogen

Want terwijl Postaci onderweg was naar Arnhem om spullen over te laten in een container, werkten Meryem Yildiz en anderen vrijwilligers van moskee Ahmet Yesevi in Cuijk aan een ander plan. Ze gaan pizza's bakken, tweeduizend pizza’s - lahmacuns voor de fijnproever.

Woensdag of donderdag beginnen ze te bakken, vrijdag worden ze verkocht, maar de eerste bestellingen zijn al binnen. De opbrengst (2 euro per pizza) gaat naar Turkije, zegt Meryem. ,,Want er is meer nodig dan kleding alleen.”

Meeleven

Haar familie woont in de Zwarte Zeeregio in het noorden, de aardbevingen zijn in het zuiden. ,,Maar iedere dag blijken er meer mensen dood. Ja, je kúnt niets doen. Nu de gasprijzen zo hoog zijn, heb ik de temperatuur in huis iets lager staan. Gisteren had ik het even koud, maar meteen dacht ik: in Turkije is het onder nul. En de mensen leven in een tentje. Of buiten. Krijg er tranen van in mijn ogen.”

Dinsdag, de dag na de rollercoaster had Mehmet Postaci bonkende hoofdpijn, maar het gevoel van machteloosheid is voor even gedempt. Voor even heeft hij gedaan wat hij kon doen. ,,Maar ik heb het niet alleen gedaan. Dit waren Koerden, Turken, Nederlanders. Jongens uit Den Haag, jongens uit Rotterdam, Amsterdam. Mannen, vrouwen, kinderen van 4 en ouderen van 60. We moeten elkaar helpen. We zijn allemaal mensen. Iedereen doet mee, man.”

Want dat is het belangrijkste, zegt hij. Nu is het zijn familie, nu zijn het de Turken en de Syriërs. Maar morgen kan een ander hulp nodig hebben. Slecht nieuws, het raakt hem. Neem dat Marokkaanse jongetje Rayan dat vorig jaar vastzat in een metersdiepe put: het gaat gewoon in zijn hoofd zitten. Dat universele gevoel mee te leven is dan niet meer te stoppen.

,,Ieder mens dat waar ook ter wereld overlijdt, is er één te veel.”

