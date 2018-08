Jeanelyn (52) legt uit waarom ze het dodelijke ongeluk op A58 filmde: 'Dat hoort nu eenmaal bij deze tijd'

GILZE/GOUDA - Of ze bang is voor negatieve reacties? Welnee, het filmen van heftige ongelukken 'hoort nu eenmaal bij deze tijd'. De 52-jarige Jeanelyn Soleana uit Gouda was een van de vele mensen die de nasleep van het ongeval op de A58 op beeld vastlegde. Om automobilisten te waarschuwen voor een verkeerschaos, maar ook om zo veel mogelijk aandacht te krijgen op sociale media. ,,Ik vind het stiekem ook wel leuk als grote en belangrijke kanalen mijn berichten retweeten."

De politie is woedend over het gedrag van de filmers en roept hen op eens goed na te denken waar ze mee bezig zijn. Jeanelyn, een fanatieke Twitteraar, voelt zich niet persoonlijk aangesproken.

Zij zat op de bijrijdersstoel en maakte vanaf de andere rijbaan twee filmpjes: een van de file, en een van de ravage en de brokstukken op de weg. ,,Voor zover ik weet waren er geen gewonden op mijn filmpjes te zien. Toen ik hoorde dat er iemand was overleden, heb ik de beelden maar verwijderd. Op advies van het twitteraccount van de ANWB."

'Niet uit sensatiezucht'

Op Twitter reageerden enkele mensen negatief op de tweets van Jeanelyn. Of ze dat begrijpt? ,,Jawel hoor, ik snap best dat mensen boos zijn. Aan de andere kant: het hoort er ook wel een beetje bij. YouTube staat echt vol met dit soort filmpjes. Daarbij doe ik het vooral om mensen te waarschuwen. Zij kunnen nu met eigen ogen zien wat voor een drukte het is op de weg. De beelden hebben dus ook een preventieve werking, het is niet alleen maar uit sensatiezucht", legt ze uit.

,,Maar", vult Jeanelyn snel aan, ,,ik vind het stiekem ook wel leuk als grote en belangrijke kanalen mijn berichten retweeten. Ik plaats wel vaker filmpjes en foto's van ongelukken, en als een groot account mijn bericht retweet krijg ik er heel veel volgers bij. Daar krijg ik echt een kick van, dat mensen mij volgen omdat ik kennelijk vaak de eerste ben die dat soort filmpjes plaatst."

Ethische drempel

De politie denkt hier heel anders over stelt dat de filmers duidelijk een ethische drempel passeren. Ze roept hen op eens goed na te denken waar ze mee bezig zijn. ,,Je moet er niet aan denken dat vrienden en familie van het slachtoffer dit soort beelden te zien krijgen", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond.

Jeanelyn benadrukt niemand te willen kwetsen en zegt er altijd goed op te letten of er geen schokkende details op haar filmpjes te zien zijn. ,,Je zag op mijn beelden een gecrashte auto die helemaal uit elkaar lag, maar volgens mij zag je nergens slachtoffers liggen. Dan vind ik dat ik dit best mag filmen. Die vrouw die de reanimatie filmde is een ander verhaal. Zoiets zou ik nooit doen. Ik ben zelf verpleger en heb de privacy van slachtoffers en patiënten hoog in het vaandel staan. Bovendien heb ik de hulpverleners niet in de weg gezeten."

'Krampachtig'

Waarom de Goudase het nodig vindt haar verhaal te vertellen? ,,Ik begrijp de reacties, maar ik vind ook dat we met z'n allen vrij krampachtig doen over dit soort dingen. Er rust een taboe op 'de dood'. Zelf snap ik best dat zoveel mensen het gefilmd hebben. Het is iets heftigs, iets ernstigs, de mensen hebben het recht om te weten wat er in hun wereld gebeurt. Ik word als verpleger bijna iedere maand met de dood geconfronteerd, voor mij is het heel normaal geworden."

Obsessie met telefoons

Volgens klinisch psycholoog Jan Derksen, hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, komt het gedrag van de filmers voort uit onze collectieve obsessie met onze telefoons. ,,Dat de mens geniet van andermans ellende, is van alle tijden: in de Middeleeuwen beschouwden de mensen een ophanging als een dagje uit."

,,Geweld, narigheid en ellende trekken de mens aan. Maar daar komt nu bij dat we helemaal geobsedeerd zijn geraakt door onze telefoons. Dat heeft ons narcistischer gemaakt, schaamtelozer. De technologie van nu heeft nog geen normen en waarden, waardoor impulsieve types niet meer nadenken voor ze iets op Facebook plaatsen. Met alle gevolgen van dien.”