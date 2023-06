Jeanne kon met haar moeder praten over naderende dood: ‘Je gunt iedereen een prettig levenseinde’

Met het modelvlieg­tuig de vogels achterna: ‘De kunst is zo lang mogelijk in de lucht te blijven zonder motor’

GOIRLE - Voor Goirlenaar Piet Gelderblom, oprichter van de elektromodelvliegclub Nieuwkerk, was modelvliegen al op jonge leeftijd een passie. ,,Ik vlieg al vanaf mijn negende”, zegt Gelderblom. Zondag geeft hij met de andere leden een inkijkje in de modelvliegerij op hun eigen mini-airport aan de Aalsedijk in Goirle.