Jeannette is al tien jaar in gevecht met Q-koorts

Altijd deed ze alles om gezond te blijven. Ze rookte niet, dronk niet. Nooit drugs gebruikt. In 2009 kreeg Jeannette Renée Q-koorts, en dat zette haar leven volledig op zijn kop. Ze was toen 56 jaar. Ineens deed ze niet meer mee. Kon ze niets meer. De mooie grote boerderij uit 1800 met cottagetuin in het Brabantse Zeeland is verkocht en sinds een paar maanden wonen Jeannette en haar man Joop in een compacte gelijkvloerse woning in Sint Hubert. ,,Ik zal de foto's maar niet pakken'', zegt ze, ,,het vliegt me nu nog aan. We hadden er wel willen blijven wonen.''