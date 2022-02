Jeffrey (22) uit Zevenbergen bouwt eerste carnavalsgame ter wereld

Moordge­ruch­ten, een alias en een film met Tom Hanks: dit wist jij nog niet over de Bredase manager van Elvis

De Bredase Dries van Kuijk, beter bekend als Colonel Tom Parker, was jarenlang de manager van Elvis Presley. Aankomende zomer komt er een film uit over het duo. Niemand minder dan tweevoudig Oscar-winnaar Tom Hanks kruipt in de huid van de Bredanaar. Om alvast in de stemming te komen, zeven feiten over het leven van Dries van Kuijk (1909-1997).

