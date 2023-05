Jeffrey Molhoek met Sleeuwijk op titeldrempel: ‘Maar pas op hè? We zijn er nog niet’

Vierdaagse Oud Gastel onder nieuwe organisa­tie meteen succes met 400 deelnemers

OUD GASTEL - Het was vorig jaar gesprek van de dag in Gastel: komt er in 2023 nog een avondvierdaagse als 't Veerke dit niet meer organiseert? Het kan verklaren waarom er dit jaar vierhonderd inwoners meeliepen met het wandelfestijn, georganiseerd door Gastels Belang.