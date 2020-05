Jelle (34) speelt wereldberoemd nummer tijdens zijn eigen hersenoperatie

‘Gaat het nog goed, Jelle?’ vraagt een dokter van het Erasmus MC aan het begin van het filmpje. ‘Ja’, antwoordt hij, terwijl hij zachtjes Wish You Were Here speelt van Pink Floyd. Liggend op zijn zij, onder een soort tent van operatiedoeken en met zijn hoofd stevig vastgeklemd. ,,Je kunt dus niet naar beneden kijken om te zien wat je aan het doen bent”, vertelt Van Tilburg. ,,Er was ook veel herrie om me heen, omdat ze met een soort stofzuigers in je hersenen bezig zijn. Het was een bijzondere uitdaging, maar het is gelukt.”