Jesse Klaver moet rust houden en Raymond eert radioman Frits Spits

Anita in Zundert beroofd van haar poppenbaby­'s: ‘Geef mij alsje­blieft mijn kindjes terug’

28 oktober ZUNDERT/ESSEN - Ze is er ziek van, zegt Anita van Hope-Speltincx uit het Vlaamse Essen. Vorige week werd in Zundert haar aanhangwagen gestolen. Er zaten meer dan dertig zelfgemaakte levensechte babypoppen in. ,,Het zijn mijn kindjes”, zegt ze.