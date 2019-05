Jesse Klaver viert feest om de klimaatwet en Rico Verhoeven maakt graag reclame voor zijn ‘sexy’ vriendin

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Ze laat haar haren langzaam weer groeien en ondertussen geniet ze thuis van haar hond. En zo te zien had de hond ook wel in een mooie selfie met baasje Sylvia Hoeks.

Feest voor GroenLinks. De klimaatwet is aangenomen. En dat viert Jesse Klaver natuurlijk ook want het is, naar eigen zeggen, zijn belangrijkste resultaat in negen jaar Kamerlidmaatschap.

Als je resultaat boekt, mag je ook vakantie vieren. Dat moet Nieky Holzken ook gedacht hebben. Hij ligt heerlijk op een strandbedje te genieten terwijl hij selfies maakt.

Steenbergen4 heeft ook gepresteerd natuurlijk. Dus mag Pierre van Hooijdonk met de mannen ook op pad. Ze brengen een bezoekje aan Valencia en vermaken zich daar zo te zien prima.

Bij gebrek aan auto's of motoren, neem je gewoon een enorm pikhouweel van Chanel in je handen. Dat snappen we allemaal, maar wat voor bijschrift hoort hierbij? DJ La Fuente is er nog niet helemaal uit. Of we zien we hier nu toch een kleine glimp van een motor?

Soms heb je van die foto's van jezelf waar je simpelweg heel erg tevreden over bent. Dat gevoel moet Mari van de Ven ook gehad hebben want hij bedankt de fotograaf van dit plaatje uitgebreid. Het is dan ook wel een erg zwoele, doch filosofische, foto.

Ze zwemt niet alleen in het water, ze ís water. En dan niet letterlijk gezien. Ranomi Kromowidjojo brengt ons een erg wijze boodschap. ‘Water is een groot deel van je persoonlijkheid. Water wacht niet. Het verandert van vorm, stroomt om dingen heen en vindt geheime paden waar niemand van wist.’

Moet vlogger Giel de Winter naar zijn uitlaat kijken of naar zijn haar? Een ding is zeker: geen gebrek aan zelfspot.