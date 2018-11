Jesse Klaver wordt weer vader en Frans Bauer is als een kind zo blij

Wereldre­cord­dag: deze bijzondere records werden ooit gebroken door Brabanders

14:18 Je hebt Maarten van der Weijden, die in maart dit jaar 201,8 kilometer zwom in 24 uur tijd. Daarmee heeft hij een zeer gerespecteerd wereldrecord te pakken. Maar een record neerzetten is lang niet alleen weggelegd voor sportmannen. Soms is er gewoon wat durf voor nodig, of een flinke portie doorzettingsvermogen. Op deze Guinness World Record Day zetten we de vreemdste Brabantse records op een rij.