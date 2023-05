Jesse Wijnans uit Breda schittert vanavond als enige Nederlander op Songfestival: ‘Voel me ontzettend gesteund’

Fotograaf Gerard emigreert met zijn Gon naar Bretagne: ‘Mooie koppen genoeg daar’

HELMOND - Nog drie klanten en twee weken te gaan. Dan stopt Gerard van Hal als professioneel fotograaf in Helmond. Een nieuw leven wacht: met zijn vrouw Gon Tullemans verhuist hij naar Frankrijk. ,,Ik kan me niet voorstellen dat fotografie ophoudt. Mooie koppen genoeg daar in Bretagne.”