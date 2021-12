Jeugdbescherming Brabant heft cliëntenstop op: ‘Nog niet helemaal uit de zorgen, maar grote stappen gezet’

Iedereen heeft de buik vol van grote Eindhoven­se witwaszaak die al 13 jaar aansleept maar het einde is nog steeds niet in zicht

DEN BOSCH - Het einde van de enorme witwaszaak tegen een Eindhovenaar, die in 2008 begon, is nog lang niet in zicht. Hij zou in februari voorkomen, maar dat is doorgestreept. Zowel de aanklager als de verdachte hebben er meer dan genoeg van. De een wil nu gasgeven, de ander alles doorstrepen. De rechtbank hakt maandag de knoop door.

5 december