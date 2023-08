Jeugdland ‘tot de tanden beveiligd’: ‘Dan blijkt opnieuw dat Etten-Leur ons een warm hart toedraagt’

Vier tieners stichtten vaker brand in Dongen, zwaargewon­de jongen (14) ligt nog in ziekenhuis

DONGEN - De 14-jarige jongen die een week geleden zwaargewond raakte bij het spelen met vuur in Dongen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. ,,Dat zegt iets over de ernst van zijn verwondingen”, aldus een politiewoordvoerder.