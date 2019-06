'Jeukrups’ niet voor het eerst zo'n grote plaag: ‘Al voor 1900 was de rups met regelmaat een probleem in Nederland’

Op de online kaart gemaakt door het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem zijn inmiddels al zo'n 5.000 locaties in Brabant gemeld waar de eikenprocessierups is gezien. De ‘jeukrups’ is een echte plaag geworden. Maar niet voor het eerst.

,,Al vóór 1900 was de rups met regelmaat een probleem in Nederland. Ook toen was het soms een enorme plaag”, aldus boswachter Erik de Jonge, werkzaam voor het Brabants Landschap in West-Brabant. ,,Het is geen nieuwe verschijning hier.”

Klimaatverandering

Hoe het komt dat de rups nu ineens zo hard toeslaat? ,,Dat is gissen. Misschien heeft het met de droogte van vorig jaar te maken. Je ziet wel dat bepaalde soorten door de mogelijke klimaatverandering ineens meer ruimte krijgen. Dat zie je bij reeën, ganzen, wilde zwijnen, die soorten zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Misschien geldt dat ook voor de eikenprocessierups.”

Quote Het hoeft niet zo te zijn dat er volgend jaar nóg meer eikenpro­ces­sie­rup­sen zijn, het is niet zo dat het elk jaar erger wordt. Erik de Jonge, boswachter

Dat de plaag volgend jaar nóg groter wordt, is volgens De Jonge geen zekerheid. ,,Acht jaar geleden hadden we ook een piekjaar. Het hoeft niet zo te zijn dat er volgend jaar nóg meer eikenprocessierupsen zijn, het is niet zo dat het elk jaar erger wordt. Maar waar het door komt? Het is gewoon heel lastig voorspelbaar, net zoals bij vliegen- of muggenplagen. Daarvan weet je ook niet altijd de oorzaak.”

Schaduw

Quote Ik heb ook gehoord dat brandzalf heel goed werkt. Erik de Jonge, boswachter De Jonge komt de rups tijdens zijn werk regelmatig tegen, maar niet zo vaak als je misschien zou denken. ,,Ik merk nu al dat mensen bossen mijden, maar dat is niet nodig. De eikenprocessierups zit vooral op eiken die langs bosranden en langs wegen staan, bomen die veel licht vangen. Middenin het bos is geen rups te zien, daar is veel schaduw. Je kunt er zonder problemen wandelen.” Wel heeft hij nog nooit zoveel eikenprocessierupsen heeft gezien als dit jaar. ,,Alle eiken die vrij staan hebben rupsen.”

Ducttape en zalfjes

Mocht De Jonge of een van zijn collega's toch in aanraking komen met de haartjes van de eikenprocessierups, dan gebruiken ze ducttape of plakband om ze te verwijderen. Als je dat op je huid plakt en vervolgens lostrekt, worden de brandhaartjes van de rups meegenomen. Daarna je huid insmeren met mentholzalf. ,,Ik heb ook gehoord dat brandzalf heel goed werkt. Die andere zalfjes, zoals ook calendula en aloë vera, verzachten meer, maar brandzalf zou heel goed werken.”

Quote Als het fors waait dwarrelen er veel haren naar beneden en dan zit alles onder. Verstopper­tje spelen in het bos is niet zo'n goed idee. Erik de Jonge, boswachter

Contact met de rups vermijden is het beste. ,,Vermijd contact met stammen of takken van eiken. Als het fors waait dwarrelen er veel haren naar beneden en dan zit alles onder. Verstoppertje spelen in het bos is niet zo'n goed idee.” Een flinke regenbui zou helpen, aldus de boswachter. ,,Dan is alles weggespoeld.” Volgens de weersverwachting zit dat er echter de komende twee weken nog niet in.

Nachtvlinder

Echte schade heeft de rups vooralsnog niet veroorzaakt. ,,Ze vreten alles kaal, maar zolang dat niet jaar op jaar is, kunnen die eiken daar wel tegen, die krijgen vanzelf nieuw blad.” En is de rups eenmaal een vlinder, dan is er niets aan de hand. De vlinder, een nachtmot, heeft geen brandharen meer, leeft maar een of twee dagen en is een lekker hapje voor onder meer vleermuizen en nachtzwaluwen. ,,Daar is ie in ieder geval goed voor, die zijn er nu heel veel", aldus De Jonge.

