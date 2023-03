Jezelf zijn: makkelijker gezegd dan gedaan

In een aangrijpende monoloog over zelfaanvaarding, familie, liefde en vergiffenis, vertelt Jaouad Alloul hoe verscheurd hij zich voelde toen hij opgroeide. Als kind wilde hij een meisje zijn. Hij speelde met de poppen van zijn zussen en werd verliefd op jongens. Elke avond bad hij tot God om genezing, maar elke morgen was alles nog altijd zoals het was. Op 20-jarige leeftijd trok hij de deur achter zich dicht en stapte hij een nieuwe wereld in. Weg van huis, weg van God. Op zoek naar zichzelf.