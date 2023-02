Johan Buijs (1941 - 2023), bedenker van de leutneutbon, overleden

necrologieBERGEN OP ZOOM - Johan Buijs, oud kastelein van Herberg De Duif en bedenker van de leutneutbon, is zondag, na een kort ziekbed, overleden. Uit respect hielden de cafés maandagavond om 23.11 een minuut stilte. Hij is 81 jaar geworden.

Buijs was in de jaren zeventig initiatiefnemer van de Bergse leutneutbon. Tot twee jaar geleden was hij nog voorzitter van vereniging de Leut Neut Bon. ,,Al die jaren is hij kartrekker geweest", vertelt Jan Krijnen die de laatste dertig jaar met hem in het bestuur zat. ,,Maar de jaren gingen tellen, het werd tijd voor nieuw bloed. gelukkig is er een nieuw bestuur voor de leutneutbon opgestaan.”

Eerbetoon

Als eerbetoon aan het oude bestuur, waar ook Monique van Ginneken deel van uitmaakte, prijkten hun portretten op de leutneutbon van de afgelopen Vastenavend. ,,Daar was Johan best wel trots op", weet Krijnen die café Krijnen runt in de Dubbelstraat.

Buijs was een echte horecaman. ,,Als jong jochie begon hij bij De Gouden Leeuw, later werkte hij bij Don Camillo.” Toen hij daar wegging opende hij zijn eerste eigen café: de Pepponebar in de Engelsestraat, de tegenhanger van Don Camillo. ,,Toen modehuis De Duif verdween uit het Vierkantje, opende hij in een deel van het pand Herberg De Duif”, vertelt Krijnen. ,,Dat zat ook in de Engelsestraat. Daar is hij tot hij stopte met werken gebleven.”

Dierbare herinneringen

Herberg De Duif was een begrip in de Markiezenstad. Veel Bergenaren koesteren dierbare herinneringen aan Johan Buijs en zijn café, getuige de vele reacties op sociale media.