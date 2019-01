Johan Derksen sabelt 6 Inside van Albert Verlinde neer en Frans Bauer verbouwt 013

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Zo vader zo zoon bij de familie Holzken. Papa Nieky staat al heel wat jaartjes in de ring en aan de top van het kickboksen. Gaat het zijn zoon net zo goed af? Vandaag stapt hij in zijn vaders voetsporen.

Het is zaterdag. Begin van een lekker weekend uitrusten en leuke dingen doen. Of is het de dag voor schitterende ideeën? Guido Weijers probeert mensen in ieder geval te inspireren. Al houdt hij er ook rekening mee dat mensen vandaag gewoon brak zijn van een avondje goed stappen.

Iemand die in ieder geval niet brak op bed ligt, is Steven Kruijswijk. Even lekker uitslapen is er niet bij voor de topwielrenner. Hij stond al vroeg weer naast zijn bed in Girona om aan een trainingsrondje te beginnen. Maar eerst even een bakje koffie.

Dat Frans Bauer iedere week optreedt, is geen nieuws. Dat hij dat leuk vindt ook niet. Dat de zaal meezingt, meezwaait en de polonaise loopt, ook al niet. Maar het blijft toch leuk om te zien. Vrijdagavond was het zo ver in Tilburg, waar Bauer, volgens eigen zeggen, Poppodium 013 heeft verbouwd. Wie stuurt hem de rekening?

De voetbalanalisten van Veronica Inside hebben zich vrijdagavond negatief uitgelaten over 6 Inside, het nieuwe entertainmentprogramma van Albert Verlinde uit Cromvoirt. Volgens Johan Derksen is het één grote Albert Verlinde-show. ,,Zo kun je het beter noemen. Albert Verlinde Inside. Ik zie het verschil niet met Shownieuws en Boulevard. Het kan wel een oppeppertje gebruiken.”

Derksen ‘irriteert zich mateloos’ aan de sidekick van Verlinde, Jan Versteegh. ,,Hij praat goed enzo en het zal voor een jongere doelgroep best een leuke jongen zijn, maar het is geen klik met Albert. Misschien had je naast Albert beter een juffrouw kunnen zetten.”