John Althuizen krijgt alsnog erkenning voor zijn inzet in de oorlog

Althuizen, inmiddels 97 jaar en woonachtig in Amerika, was in het museum voor een signeersessie van het boek The Rifle van Andrew Biggio. Althuizen was een van de Amerikaanse oorlogsveteranen die voor het signeren van het boek in Overloon was.



Hij groeide op in Deurne. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland was hij gedwongen om onder te duiken, voor de Arbeitseinsatz. In die tijd werkte hij als koerier voor het verzet.



Nadat de Amerikaanse 7th Armored Division Deurne bevrijdde in oktober 1944, besloot hij mee te gaan als tolk. Met deze eenheid vocht hij onder andere bij de Slag in de Peel en later in België en Duitsland. Althuizen raakte meerdere malen gewond op het slagveld en ontving daarvoor ook onderscheidingen.