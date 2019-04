Jolien (18) lag bijna twee dagen in coma en overleefde meningitis maar nét: ‘Haal die prik’

Aantal opgerolde wietplanta­ges in Oost-Bra­bant vorig jaar met een derde gedaald

11:37 Het aantal opgerolde wietplantages in Oost-Brabant is in 2018 met meer dan een derde gedaald. Er werden vorig jaar 35,9 procent minder hennepkwekerijen opgerold dan het jaar daarvoor. Daarmee is Oost-Brabant de sterkste daler van Nederland.