Jong meisje (9) breekt been voor huisdeur door aanrijding met fietser: 'Hij reed heel snel weg'

TILBURG - Britt (9) is zaterdag tijdens het spelen voor haar deur aangereden door een fietser op de Keizersveerlaan rond 19.30 uur in Tilburg. Ze brak daarbij haar been, maar de fietser is er snel vandoor gegaan. ,,Ze is nog steeds erg overstuur en huilt veel van de pijn", zegt haar moeder Simone van Bogerijen.

De man, die gezien is door ooggetuigen, reed met zijn fiets tegen Britt aan toen ze met haar rug naar hem toestond. Ze was aan het spelen met haar vrienden uit de straat toen ze opeens een klap in haar rug voelde. Ze viel daardoor, terwijl hij over haar linkerbeen reed.

Vermoedelijk was de fietser met iets anders bezig dan met de weg of met het jonge meisje dat daar overstak. ,,Hij had zijn handen niet aan het stuur", zeggen de spelende kinderen die het zagen gebeuren.

Buurvrouw Maartje Kasander, die vanuit haar raam opeens Britt verdwaasd op de grond zag zitten, zegt dat de fietser 'erg snel is weggereden'. Hij is nog wel even gestopt, nadat hij over haar been reed, maar is zonder te vragen hoe het met haar ging doorgefietst richting het Reeshofpark, zegt moeder Van Bogerijen.

Pijn

Britt is naar het ziekenhuis gebracht, maar tranen kwamen pas toen ze erachter kwam dat haar onderbeen gebroken was. ,,Ze is heel dapper", zegt haar moeder. De volgende dag is de pijn veel heviger geworden en heeft ze veel moeten huilen. Ze is, net als haar moeder, erg geschrokken van het ongeluk.